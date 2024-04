Dia D contra a gripe aplicou mais de 1,8 mil doses em Cachoeiro

No último sábado (13), a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro (Semus) realizou o Dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A ação mobilizou 32 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Policlínica Bolivar de Abreu, além da escola municipal Escola Eurico Rezende durante a edição do projeto “Tamo Chegando” no bairro Zumbi.

Foram aplicadas 1.810 doses de imunizantes. Desse total, 1.601 são referentes à vacina contra a gripe, foco principal da campanha, e 209 relacionadas às vacinas de rotina previstas no Programa Nacional de Imunização (PNI).

A campanha nacional de vacinação contra a gripe, instituída pelo Ministério da Saúde, visa reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza.

Vacinação continua nas UBS

Quem não conseguiu aproveitar a oportunidade do Dia D da campanha de vacinação contra a gripe pode procurar uma das unidades com salas de imunização do município, portando o Cartão de Vacinação, CPF ou o Cartão do SUS, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Neste momento da campanha, podem se vacinar: crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas com até 45 dias de pós-parto, trabalhadores da saúde (de todos os níveis dos serviços públicos e privados de saúde), idosos, professores do ensino regular das escolas públicas e privadas do município, portadores de doenças crônicas (respiratórias, cardíacas, neurológicas, imunossuprimidos, portadores de síndrome de Down e outros), profissionais da força de segurança, salvamento e das forças armadas, motoristas e cobradores do transporte coletivo e escolar, caminhoneiros, quilombolas, pessoas em situação de rua, e pessoas com deficiências.

Para receber o imunizante, basta ao munícipe se dirigir a qualquer um dos pontos de vacinação, munido do cartão de vacina e CPF ou cartão do SUS. Além disso, para alguns públicos, é necessário apresentar documento comprobatório de filiação, exercício de atividade profissional ou estado de saúde – veja abaixo.

Documentos comprobatórios

Puérpera: declaração de nascidos vivos ou certidão de nascimento da criança

Professores: declaração da escola ou contrato de trabalho, ou carteira de trabalho

Trabalhadores da área da saúde: crachá, contracheque, cópia do contrato de trabalho, carteira de trabalho

Estudantes da área da saúde: declaração emitida pelo estabelecimento de ensino informando estágio

Portadores de doenças crônicas: laudo médico ou exame que comprove a doença. Caso realize acompanhamento com a equipe de ESF local, não será necessário comprovação. Policiais, Caminhoneiros e profissionais do transporte rodoviário: documentos que comprove a atividade laborativa