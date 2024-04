Dia do Trabalhador: ES registra menor taxa de desocupação histórica

O Espirito Santo registrou a menor taxa de desocupação da série histórica (2012-2023) no 4º trimestre de 2023 e a sétima menor entre as Unidades da Federação (UFs).

Os dados fazem parte do estudo IJSN Especial – Dia do Trabalhador, elaborado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e divulgado nesta terça-feira (30).

LEIA TAMBÉM: No ES, ministro do STF discute o futuro da Justiça no Brasil

De acordo com o estudo, na média de 2023, pouco mais de 2,0 milhões de pessoas

estavam trabalhando no Espírito Santo. Os números apontam para uma alta de +1,6% em relação à média anual de 2022 e de +4,2% ante 2019.

Aproximadamente 6 a cada 10 pessoas, de 14 anos ou mais estavam trabalhando no Estado (59,6%), na média de 2023, o que representa uma alta de +0,2 p.p. em relação à média de 2022 e queda de -0,9 p.p. em comparação com o ano de 2019.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.