No ES, ministro do STF discute o futuro da Justiça no Brasil

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) recebeu, nesta segunda-feira (29), o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux para proferir uma palestra para as membras e membros da instituição.

O encontro, realizado no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória, também contou com a presença de membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

A Procuradora-Geral de Justiça do MPES, Luciana Andrade abriu o evento emocionada, agradecendo a presença de todas e todos, em especial do Ministro do STF, que iniciou a trajetória no serviço público no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como Promotor de Justiça, entre 1979 e 1982. “É uma honra recebê-lo no Ministério Público, onde foi sua casa, é sua casa hoje e sempre será”, afirmou.

Compuseram a mesa de honra a Procuradora-Geral de Justiça da instituição, Luciana Andrade; o Ministro do STF, Luiz Fux; o Corregedor-Geral do MPES, Gustavo Modenesi; o Procurador-Geral de Justiça do MPRJ, Luciano Oliveira Mattos de Souza; a Procuradora de Justiça Catarina Cecin Gazele; o Subprocurador-Geral de Justiça de Relações Institucionais e defesa de Prerrogativas do MPRJ, Marfan Martins Vieira; o Ouvidor-Geral do MPES, Humberto Alexandre Campos Ramos; e Secretário-Geral do MPES, Francisco Martínez Berdeal, eleito Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2024/2026.

O Ministro Luiz Fuz proferiu a palestra com o tema “Inovação, Direito, Economia e o Futuro da Justiça no Brasil”. Na apresentação, falou do início da trajetória no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), destacou episódios e experiências jurídicas no MPRJ e ressaltou a atribuição ministerial na defesa da ordem democrática.

O Ministério Público é uma instituição essencial e permanente no exercício da jurisdição, e tem, no meu modo de ver, uma das maiores funções que é a defesa da ordem democrática. E é preciso que o Ministério Público aprofunde seus estudos sobre essa sua atribuição de defesa da ordem democrática”, assinalou.

Após a palestra, o Ministro do STF, a Procuradora-Geral de Justiça, membros da Administração Superior do MPES e do MPRJ foram recebidos pelo Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em uma visita institucional ao Palácio Anchieta.