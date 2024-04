Dois municípios do Caparaó iniciam o ano no vermelho

O Painel de Controle do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) mostra os dados de 11 municípios do Estado que fecharam o ano de 2023 no vermelho. Dois deles são da região do Caparaó.

O Painel mostra um ranking a partir das receitas arrecadadas diante das despesas liquidadas. Os outros 67 municípios ficaram no azul, tendo algumas sobras de caixa entre R$ 350 mil e R$ 668 milhões.

Já entre os municípios que ficaram negativos estão municípios como Presidente Kennedy e Marataízes, que recebem recursos de petróleo. Os municípios de Muniz Freire e Bom Jesus do Norte, no Caparaó, são os que estão no vermelho.

Confira os 11 municípios que estão no vermelho: Muniz Freire – Bom Jesus do Norte – Vila Valério – Ponto Belo – Alto Rio Novo – Venda Nova do Imigrante – Guarapari – Barra de São Francisco – Castelo – Marataízes – Presidente Kennedy.