Edson Neto é reeleito presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, foi reeleito neste sábado (27), por aclamação, para mais um mandato de quatro anos à frente das escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Formam a chapa:

– Presidente: Edson Neto

– Vice-presidente: Emerson Xumbrega (Boa Vista)

– Presidente do Conselho Deliberativo: Vlamir de Oliveira (Novo Império)

– Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Robertinho da MUG

– Presidente do Conselho de Ética: Jocelino Jr. (Piedade)

– Membro do Conselho de Ética: Ewerton Gigante (Jucutuquara)

– Presidente do Conselho Fiscal: Dannilo Amon (Pega no Samba)

A última gestão de Neto foi marcada por inovações. Com a estreia do Mini Desfile no Sambão do Povo, novidades na iluminação do sambódromo – mantendo as cores das agremiações durante o sinal amarelo – e por mais eventos que antecederam o calendário de carnaval. Além disso, entre as melhorias feitas, destacam-se a mudança no sistema de fogos de artifício, que agora está sob responsabilidade da Liesge; melhorias na ampliação do sistema de som; reforço na segurança privada; novo acesso ao Setor K; e, em 2024, e estabeleceu um convênio com o Governo do Estado, dentro do projeto Mão na Roda.

Outra marca da sua gestão foi a escuta com o público do carnaval. E, uma das conquistas mais recentes da sua agenda, foi a intensificação dos diálogos com a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, para que a ‘Cidade do Samba’ passe a ser uma realidade das agremiações capixabas.

A nova diretoria da Liesge será responsável pela gestão do próximo quadriênio (2025-2028) dos desfiles do Grupo Especial.