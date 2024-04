Vereador de Cachoeiro passa por cirurgia após acidente com moto

Um acidente com moto, nesta sexta-feira (26), fez com que o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Vandinho da Padaria (PSDB), fosse levado às pressas para um hospital.

O parlamentar municipal foi socorrido e precisou passar por uma cirurgia no braço. Ele sofreu uma fratura. Apesar do susto, Vandinho da Padaria passa bem e tranquiliza eleitores e amigos.

“Está tudo tranquilo. Recebi alta agora. A cirurgia já ocorreu bem, tudo tranquilo”, explicou o vereador.

O acidente com moto ocorreu em frente ao Sicred em Cachoeiro de Itapemirim. O vereador foi socorrido por populares, sendo transferido em seguida para o Hospital Unimed, onde realizou o procedimento cirúrgico.

Não há detalhes em que circunstâncias o fato ocorreu.

