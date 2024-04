Eliana anuncia saída do SBT após 15 anos: “Gratidão mútua”

A apresentadora Eliana anunciou, nesta segunda-feira (1), que decidiu deixar o SBT após 15 anos de contrato com a emissora. Em uma nota, a empresa de Silvio Santos se pronunciou sobre a saída da loira, prevista para junho de 2024.

Na nota, o SBT alega que a decisão foi feita ‘de forma mútua e amigável’ por Eliana, que comanda o programa homônimo desde 2009 e planeja ‘novos desafios’ na carreira.

“Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora”, iniciou.

O comunicado afirma que, mesmo fora do SBT, Eliana continuará sendo madrinha do Teleton e ‘fará questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente)’.

“Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela”, continuou a nota.

