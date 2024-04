FOTOS: Mariana Polastreli comemora aniversário no ES sem Eduardo Costa

A empresária e influencer de Alegre, Mariana Polastreli, antecipou as comemorações do seu aniversário de 36 anos. Ela celebrou ao lado de amigos e familiares no último fim de semana em Pedra Azul, região turística do Espírito Santo. No entanto, uma ausência foi notada nas fotos publicadas nas redes sociais de Mariana: a do marido, o cantor Eduardo Costa.

“Antecipei meu 3.6 aqui no meu estado, com minha família e nesse lugar maravilhoso”, escreveu em uma foto com a Pedra Azul ao fundo.

Ainda na postagem, o marido da empresária escreveu: Uai…. Kd eu aí. Não me convida não. Te amo”. Mariana respondeu o amado: O papai foi cantar “ pras pessoas” (segundo o Theo) para garantir e não falar o Aptamil e o negresco do Theo. TE AMAMOOOS MINHA VIDA”, brincou a influencer.

Mariana completa 36 anos na próxima quinta-feira (4). Com a agenda fechada no fim de semana, o cantor vai comemorar nesta semana o aniversário da amada.

Confira as fotos:

Fotos: @alexfaccinifotografo