ES-060: governo autoriza início de obras de pavimentação

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta terça-feira (9), o início da pavimentação da rodovia ES-060 entre a comunidade de Amarelos (Entroncamento da BR-101) e a Rodovia do Sol, no município de Guarapari.

O trecho conhecido como “Estrada do Flamboyant” é um importante destino turístico da região, ligando as duas principais rodovias que cortam a cidade. Ao todo, serão investidos mais de R$ 48 milhões nos serviços de reabilitação e melhorias operacionais da rodovia.

“O Espírito Santo foi o Estado que mais investiu no País e em áreas que são importantes para a qualidade de vida do cidadão. Guarapari é um município belíssimo, não apenas na parte litorânea, mas também no interior. Fizemos uma série de obras estruturantes na cidade e esses investimentos vão mudando a perspectiva de turismo. O fim do pedágio na Rodovia do Sol foi fundamental para integrar Guarapari na Região Metropolitana, ampliando essa sinergia com as demais intervenções que estão sendo feitas na Grande Vitória e no litoral sul”, afirmou o governador.

A empresa contratada ficará responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, além da execução da obra. O trecho contemplado tem uma extensão de 7,8 quilômetros e a previsão de conclusão é de dois anos. As obras são de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, destacou a importância dessa intervenção no trecho rural, que hoje não tem revestimento asfáltico. “A execução dessa obra é uma demanda que há muito tempo vem sendo cobrada pela população e hoje estamos dando mais esse passo importante, que é a ordem de início. Esperamos trabalhar para entregar o mais rápido possível, possibilitando a geração de mais desenvolvimento para a região”, destacou.

Também estiveram presentes o vice-governador do Estado e secretário de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço; o deputado estadual Zé Preto; o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos; além de lideranças da região.