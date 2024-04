Espírito Santo ganha primeira quadra de hóquei e patinação

Uma importante entrega para o cenário esportivo da capital. Neste domingo (28), Vitória ganhou a primeira quadra de hóquei e patinação do Espírito Santo, localizada na Praça dos Desejos.

A antiga quadra poliesportiva de asfalto passou por uma extensa reforma e reestruturação. A equipe da Central de Serviços não poupou esforços. O piso asfáltico foi removido e substituído por um novo piso de concreto, especialmente projetado para atender às demandas das práticas de hóquei e patinação.

Além disso, toda a estrutura de alambrado foi renovada, garantindo segurança e conforto aos praticantes e espectadores. A pintura e demarcação do espaço foram planejadas em conformidade com as normas das modalidades. Equipes da Secretaria de Esportes e Lazer (Semesp) tiveram colaboração direta nesse planejamento.

A utilidade do espaço vai além das práticas do hóquei e da patinação. Com a intenção de promover a prática esportiva e o lazer na comunidade, a quadra também será utilizada para outras modalidades, como vôlei de quadra.

Durante a inauguração, praticantes das modalidades movimentaram a quadra, com equipes profissionais do Estado demonstrando técnicas e movimentos das atividades.

Quadra de Hockey na Praça dos Desejos, em Vitória. Foto: Leonardo Silveira / PMV

Esporte

“Uma felicidade estar aqui. Estamos ressignificando os espaços públicos em nossa capital. Tenho certeza que esse local vai ficar lotado e seremos referência para outros estados. É um espaço que promove a paz e o bem-estar de nossos moradores. Esporte é vida e traz saúde e longevidade”, afirmou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

“Estou muito feliz com essa inauguração. O esporte acontece aqui na capital, onde somos valorizados. Vamos utilizar muito esse espaço. Cada patinador tem uma participação ímpar nesse processo”, disse Alessandro Mendes , representando grupo de patinadores

“Me deixa emocionado, na nossa modalidade nada é fácil. Isso nos poupa de muito sofrimento pelo qual já passamos por não termos um espaço para praticar nosso esporte. Difícil ter uma quadra pública adaptada ao hóquei. Estamos muito felizes”, afirmou Bruno Block, representando o grupo de praticantes de hóquei.

“No Brasil é muito mais fácil colocar trave de futebol. Em uma cidade que se propõe a ser protagonista e uma cidade inovadora, precisamos dialogar com todos os grupos. Os praticantes de hóquei e patins não tinham onde praticar a modalidade. Dialoguei com nossos gestores e identificamos essa quadra. Não foi um sonho de verão, isso é uma realidade”, comemorou o secretário de Esportes e Lazer, Rodrigo Ronchi.