Espírito Santo sedia Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling

O município de Serra, no Espírito Santo, será palco do Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling, nos dias 4 e 5 de maio. Atletas Sub-15, Sub-17 e Sub-20 competirão a partir das 9 horas, na Arena Jacaraipe – Estância Monazítica, situada na Avenida Abido Saad, 714. O ingresso para o público será trocado por 1 kg de alimento não-perecível.

Um dos destaques da competição é o atleta Sub-17 Roger Emerson, nascido no município de Guarapari (ES). Graças ao wrestling, Roger conseguiu tirar documentos pessoais e fazer a primeira viagem internacional para competir e conquistar a medalha de prata nos jogos Sul-americanos da Juventude em 2022, em Rosário, na Argentina.

O presidente da CBW, Flavio Cabral, enaltece a iniciativa de fomento à base. “É muito gratificante participar desses momentos e ouvir histórias como essa do Roger Emerson. O wrestling é uma modalidade para todos e cada vez mais cresce em nosso país. Vamos continuar com esse trabalho de levar as competições para todas as regiões do país”, explica.

Confira abaixo todas as categorias:

Estilo Greco-Romano: 48 kg, 57 kg, 68 kg e 85 kg

Estilo Livre Feminino: 46 kg, 50 kg, 58 kg e 66 kg

Estilo Livre Masculino: 44 kg, 52 kg, 66 kg e 75 kg

Vale vaga para o Pan Sub-15 de Wrestling 2024, de 13 a 15 de junho, em San Salvador – El Salvador

Categorias Sub-17 (vale vaga o para o Pan de Wrestling 2024)

Estilo Greco-Romano: 48 kg, 55 kg, 65 kg, 65 kg, 80 kg e 110 kg

Estilo Livre Feminino: 49 kg, 57 kg, 65 kg, 69 kg e 73 kg

Estilo Livre Masculino: 45 kg, 51 kg, 60 kg,71 kg e 92 kg

Vaga para o Pan Sub-17 de Wrestling 2024, de 27 a 29 de junho, em Santo Domingo – República Dominicana

Categoria Sub-20 (vale vaga o para o Pan de Wrestling 2024)

Estilo Greco-Romano: 60 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg, 97 kg e 130 kg

Estilo Livre Feminino: 50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg e 76 kg

Estilo Livre Masculino: 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg e 125 kg

Vale vaga para o Pan Sub-20 de Wrestling 2024, de 11 a 13 de julho, em Lima – Peru

Sobre a CBW

A CBW (Confederação Brasileira de Wrestling) é a entidade responsável pelo wrestling nacional em seus estilos greco-romano, livre masculino e livre feminino. Além de gerir também o beach Wrestling, ou wrestling de praia (esporte não-olímpico).

Atualmente, a Confederação Brasileira de Wrestling é presidida por Flavio Cabral Neves. O principal objetivo da entidade é tornar o esporte nacional uma referência, fortalecendo suas federações afiliadas e investindo nas categorias de base para propagação da modalidade. A CBW é filiada ao Comitê Olímpico do Brasil, United World Wrestling e United World Wrestling Américas e conta com o apoio da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, Estácio e Comitê Brasileiro de Clubes.