Estádio Kleber Andrade recebe final entre Rio Branco e Rio Branco-VN

O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber o confronto entre Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco. O jogo de ida da final do Capixabão 2024 acontece neste domingo (07), às 16 horas.

Nas semifinais, o Rio Branco de Venda Nova, que conta com o patrocínio da Secretaria de Esportes de Lazer, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), venceu o Vitória nos dois jogos: placar de 1 a 0 no jogo de ida e 2 a 1 na volta, no domingo passado (31). Já o Rio Branco enfrentou o Porto Vitória e também venceu seus dois jogos, ambos por 2 a 1.

Na decisão, assim como aconteceu nas semifinais, não há vantagem para nenhum dos times em relação à campanha realizada na primeira fase.

O jogo de volta, que decidirá o grande campeão, será no dia 13 de abril, às 17 horas, novamente no Kleber Andrade.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo, em ICMS.



O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar

As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Em caso de interesse por parte das empresas, ela pode entrar em contato com a Gerência de Esportes de Formação e Rendimento (GEFR) da Sesport para receber mais informações dos proponentes, pelo e-mail. [email protected] ou telefone (27) 3636-7001.