Estradas: Vargem Alta libera acesso a comunidades rurais

A Prefeitura de Vargem Alta, em ação coordenada pela Secretaria de Interior, realizou o serviço de instalação de ponte na estrada que dá acesso às localidades de São Benedito, Alto Boa Vista e a diversas propriedades rurais.

De acordo com a administração municipal, com a instalação da ponte, o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o tráfego em geral já podem ocorrer dentro da normalidade.

Em um vídeo, em sua rede social, o prefeito Elieser Rabello informou que a ponte é um acesso provisório. A expectativa é de que na próxima quarta feira seja instalada uma ponte de concreto, viabilizada junto à Secretaria de Estado de Agricultura (Seag), para que os moradores dessa região possam se locomover com as melhores condições.

