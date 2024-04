Mais de 70 mil doações distribuídas para população atingida pelas chuvas

O Programa ES Solidário do Governo do Estado distribuiu, nos últimos 14 dias, mais de 70 mil doações aos 13 municípios afetados pelo grande volume de chuva na região sul do Espírito Santo. Foram entregues produtos de primeira necessidade, como água, alimentos e itens para higiene pessoal e limpeza das casas. Foram 137 caminhões enviados, 168 mil litros de água, 12.528 cestas básicas e 10.711 kits higiene, entre outros itens como fraldas, absorventes, colchões e roupa de cama.

As doações entregues nas sedes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) de Vitória e Cachoeiro foram distribuídas de forma a atender às equipes de assistência das prefeituras, garantindo uma distribuição assertiva.

A sociedade capixaba, as empresas e instituições colaboraram muito não só com a doação, mas com a parceria na logística. “O Governo do Estado contou com o apoio da população e das empresas e instituições, que não mediram esforços para somar e nos ajudar a garantir assistência aos moradores dos 13 municípios”, afirmou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Apoio nas doações

Ela destacou ainda o apoio de todos os órgãos do Governo do Estado, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), Assembleia Legislativa do Estado (Ales), além do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, que, com as Secretarias de Direitos Humanos (SEDH) e do Governo (SEG), em parceria com o ES Solidário, uniram forças para atender os municípios.

“Foram dias difíceis, mas com organização do Governo e apoio geral conseguimos sair do momento de crise e hoje as cidades começam a se reerguer, inclusive com várias outras ações do Governo, como linhas de crédito aos empreendedores, documentação, infraestrutura, entre outros”, destacou a secretária Nara Borgo.

No site do Governo do Estado estão disponíveis as informações sobre o Programa com detalhamento do que foi doado pela sociedade, adquirido pelo Governo e distribuído aos municípios. Confira