Exposul Rural: anunciado a construção de barragem em Cachoeiro

O primeiro dia da Exposul Rural 2024 ocorreu nessa quinta-feira (04), no município de Cachoeiro de Itapemirim, e contou com um anúncio significativo para o setor agropecuário. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), deu a ordem de serviço para a construção da Barragem Córrego Ribeirão Floresta, na parte alta de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim. A obra terá um investimento superior a R$ 1,4 milhão.

Com capacidade de armazenamento de 25 mil metros cúbicos de água e uma área alagada de 1,43 hectares, a barragem será utilizada para a segurança da população e para fins de captação para irrigação de lavouras, dessedentação de animais.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, salientou que o intuito é levar segurança hídrica para a população de Burarama. “Aproveitamos esse momento da abertura da Exposul e assinamos aqui, a pedido do governador do Estado, Renato Casagrande, mais uma importante obra do Governo para armazenamento de água em Ribeirão Floresta, na parte alta de Burarama.

O intuito é armazenar na localidade cerca de 25 mil metros cúbicos de água para dar conforto e segurança à população de Burarama, além de reservar água para a agricultura, estimulando a geração de novos negócios e o desenvolvimento local”, ressaltou Bergoli.

A participação da Secretaria da Agricultura na ExpoSul destaca a importância do fortalecimento das práticas agropecuárias, além de reforçar o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento sustentável e a inovação no âmbito rural. O evento é uma oportunidade para ampliar a rede de contatos, conhecer as novidades do setor e discutir o futuro da agricultura e pecuária capixaba e nacional. O evento segue até este domingo (07).

Na programação desta sexta-feira (05), o público irá contar com um painel levado pela Secretaria da Agricultura, em conjunto com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar), para debater sobre “Pecuária Leiteira-Oportunidade e desafios para o setor”.

Segundo Filipe Barbosa Martins, coordenador de Produção Animal da Seag e palestrante em um dos painéis, é um evento importante para os pecuaristas terem acesso à informação, novas tecnologias, genética animal, entre outros. “Vamos falar sobre o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia do Leite no Espírito Santo, além de oportunidades e desafios para o setor. O melhoramento genético, como exemplo, pretende o aumento da produção e da produtividade do leite nas propriedades rurais capixabas, faz-se essencial para o atendimento das demandas de lácteos da população capixaba”, ressaltou.

Confira a programação do estande da Secretaria da Agricultura na Exposul Rural 2024:

Quinta-feira (04/04)

13h: Palestra: Manejo de pragas em oleícolas e culturas alimentares, com o pesquisador José Salazar, D.Sc. em Entomologia;

14h30: 2º Encontro sobre Juventude Rural e Sucessão Familiar e lançamento da publicação ‘Juventude rural e sucessão’ familiar, com a extensionista do Incaper Vera Martins, M.Sc. em Economia Doméstica;

15h: Programa de Regularização Ambiental-PRA, com o diretor técnico do Idaf Eduardo Chagas, Engenheiro Agrônomo e M.Sc em Ciências do Solo;

17h: Palestra: Nutrição mínima para recuperação de pastagens degradadas, com o pesquisador André Guarçoni, D.Sc. em Solos e Nutrição de Plantas.

Sexta-feira (05/04)

11h: Minicurso: Cultura da acerola com o pesquisador Marlon Esposti, D.Sc. em Fitotecnia;

13h: Roda de conversa – Mulheres do café: igualdade de gênero e agregação de valor na cafeicultura capixaba, com a extensionista do Incaper Patrícia Morais da Matta Campbell, D.Sc. em Solos e Nutrição de plantas;

15h: Palestra: Cochonilhas farinhentas em cafeeiro: biologia, danos e manejo, com o pesquisador Renan Queiroz, D.Sc. em Entomologia;

15h: Painel: Pecuária Leiteira–Oportunidades e desafios para o setor, mediado pelo médico-veterinário e Gerente de Planejamento Rural da Seag Guilhermo Recla. Os painelistas são: Filipe Barbosa–Zootecnista, M.sc em Agronomia e Coordenador de Produção Animal da Seag, Murilo Pedroni–Coordenador Técnico do Senar e Priscila Firmino Andrade–Médica-veterinária e Responsável Técnica do Laboratório da qualidade do Leite do Idaf;

16h: Lançamento do livro ‘Café sombreado: uma abordagem multidisciplinar’, com o pesquisador João Araújo, D.Sc em Agronomia;

17h: Palestra: Tecnologias para produção sustentável na cafeicultura, com o extensionista do Incaper Fabiano Tristão, M.Sc. em Agronomia.

Sábado (06/04)

13h: Brucelose: Aspectos Clínicos, Importância Econômica e na Saúde Pública, com as Fiscais Estaduais da Agropecuária Alice Drummond e Macllene Zeferino;

15h: Roda de conversa sobre Brucelose, com o Fiscal Estadual Agropecuário e médico-veterinário Juliano Pereira Chaves. Confira a programação completa do evento: www.exposulrural.com.br.