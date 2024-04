Fabrício Machado aponta desafios como pré-candidato a prefeito de Viana

O secretário executivo do Consórcio Brasil Verde e ex-secretário estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo Fabrício Machado vaio entrar na disputa pela Prefeitura de Viana nas eleições municipais que acontecem em outubro deste ano.

Morador da cidade há mais de 38 anos, o ex-secretário de Estado aponta os gargalos e desafios que impedem o desenvolvimento e precisam ser encarados com mais seriedade pela administração municipal.

“A saúde está precisando de apoio. A secretária tem boa intenção, mas o prefeito não dar a estrutura adequada e necessária para o desempenho de um bom trabalho. Tá faltando medicamentos básicos, tá faltando pediatra”, explica Fabrício Machado.

Outro problema que tem prejudicado a população é a falta de infraestrutura. Quando chove, ruas da cidade se transformam em rios, atrapalhando a rotina dos moradores.

“A cidade está sofrendo muito com alagamentos. Eles enfeitaram muito e não investiram em infraestrutura, em obras de macrodrenagem. Agora querem refazer trabalho, esburacando tudo novamente, um desperdício de dinheiro público”, descreve o pré-candidato.

Articulações

A pré-candidatura de Fabrício Machado a prefeito de Viana conta com o apoio da Rede Sustentabilidade e dos partidos que compõem a Federação Brasil da Esperança, composto pelo Partido dos Trabalhadores (PT); Partido Comunista do Brasil (PC do B) e Partido Verde (PV).

Já definido como o nome para encabeçar a chapa majoritária, agora o ex-secretário de Estado dialoga para encontrar um agente político que possa somar como vice.

“Nós vamos buscar um perfil que dialoga com a representativade que Viana busca. A gente precisa dialogar com o setor empresarial, com as comunidades. Eu quero compor com alguém que tenha essa aprovação popular”, afirma Fabrício Machado.

Experiência de gestão

Além de secretário estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo, Fabrício Machado já foi vereador de Viana e ainda carrega na bagagem outros cargos de gestão.

Em Viana, já foi secretário municipal por seis vezes, durante dez anos. Nesse período, chefiou as secretarias de Saúde; de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, e a de serviços urbanos.

Em 2023, se destacou ao ser o primeiro brasileiro a receber o prêmio Brazilian Environmental Leader Award do Consulado e da Embaixada Americana, em reconhecimento aos serviços realizados quando era secretário estadual do Meio Mmbiente.