Feira oferece fim de semana inesquecível de Dia das Mães; veja

A semana do Dia das Mães vai ficar ainda mais especial com a Feira Flip Floop & Melon que, em sua segunda edição, promete trazer para as mamães capixabas as melhores opções de presentes, além de possibilitar a divulgação de marcas desenvolvidas por mulheres.

Serão três dias de muita diversão, compras, gastronomia e surpresas na Casa Lounge na Praia do Canto, entre os dias 3 e 5 de maio.

Cerca de 20 marcas vão participar do evento com a exposição e venda de seus produtos. De acordo com Maria Eduarda Torres, proprietária da Flip Floop Baby, e uma das organizadoras da Flip Floop & Melon, a ideia da feira surgiu com o aniversário da marca.

“No ano passado, comemoramos um ano da minha loja em um evento particular e intimista, que acabou dando muito certo e me inspirou a fazer a segunda edição em 2024 em um espaço acessível. Além do aniversário da marca, queremos criar a tradição de marcar o Dia das Mães com a Flip Floop & Melon”, disse.

Presenças exclusivas

Todavia, o evento vai contar com presenças exclusivas e marcas capixabas referências no Espírito Santo. Além disso, a empresária também acredita que a Flip Floop & Melon vai ser importante para dar visibilidade às marcas lideradas por mulheres aqui do Estado.

“O intuito do evento é unir as marcas parceiras, dar visibilidade e reconhecimento pelo público capixaba. Também queremos trazer as clientes que temos on-line para a vida ‘real’, aumentando o laço dessa relação criada na internet”.

Contudo, além de Maria Eduarda e seu marido Gabriel Medeiros, proprietários Flip Floop, Fernanda Ignatowska, dona da Melon, também está à frente da Flip & Flop. Fernanda contou que a parceria com Maria Eduarda começou na primeira edição da feira.

“Duda e eu nos conhecemos em feiras de gestantes e bebês e viramos amigas.Como o evento do aniversário deu muito certo, nos unimos para criar um evento diferente para o público de mães. Além da qualidade dos produtos, nosso diferencial é a valorização do trabalho feito exclusivamente por mulheres”, afirmou.

Especial dia das mães Flip Floop & Melon

Dias 03, 04, 05 de maio

Local: A Casa Lounge – Praia do Canto

Endereço: Rua Joaquim Lírio, 355 – Praia do Canto, Vitória – ES, 29055-080

14h às 21h