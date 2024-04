Festival Movimento Cidade 2024: Marina Sena está confirmada no line-up

Marcado para acontecer nos dias 16 e 17 de agosto, em local ainda a ser divulgado, o Festival Movimento Cidade 2024, a cada semana vai completando mais seu line-up deste ano. Marina Sena, dona do hit “Ai Que Delícia o Verão”, é mais uma confirmada.

Essa não é a primeira vez que o Festival MC conta com a participação da mineira. Em 2020, Marina também participou do festival pela primeira vez online – no período da pandemia – com a banda Rosa Neon. Aliás, em 2021, no evento semipresencial na Casa 7, que teve transmissão online. Sucesso desde sempre, o vídeo da participação da cantora está no youtube do Movimento Cidade e conta com mais de 1 milhão de views.

Marina Sena

A cantora e compositora, começou a carreira como vocalista do grupo musical mineiro A Outra Banda da Lua, onde fez shows por várias cidades de Minas Gerais. Todavia, dona dos hits “Por Supuesto”, “Pelejei” e “Tudo Pra Amar vocês”, a artista possui um timbre inconfundível em suas composições que além de possuir influência da MPB, também explora os gêneros reggaeton, drill, R&B e pagotrap em seus novos trabalhos.

Com mais de 100 milhões de plays só no Spotify, a cantora ganhou três categorias do Prêmio Multishow, foi indicada ao Grammy Latino, cantou no Lollapalooza e Rock in Rio. Sem falar nas idas à Europa, incluindo os importantes festivais Roskilde na Dinamarca e Sines em Portugal.

Sobretudo, com mostras de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais e muito mais, o festival Movimento Cidade está liberando de pouco a pouco sua programação musical. Outras atrações recentemente confirmadas foram o capixaba Dudu Mc e o grupo Boogarins. Eles irão se juntar às gêmeas Tasha & Tracie, a rapper Ebony, o rapper Don L, o trio Tuyo, a cantora Kaê Guajajara e Dona Onete, para compor o line-up do festival.

Contudo, em sua 6º edição, o festival traz o tema ‘Além do Sudeste’. A proposta é celebrar a diversidade e as artes integradas no Espírito Santo, desbravando e conhecendo o que existe além do “planeta Sudeste”. Aliás, com o objetivo de enaltecer artes e artistas do Norte, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, mostrando toda a pluralidade do território brasileiro.

Editais abertos

O Festival também promove diversas mostras artísticas e duas delas já estão com inscrições abertas. O edital para artistas urbanos está aberto até o dia 26 de abril. Serão selecionados dez artistas: 5 artistas da Grande Vitória (ES), e 5 artistas nacionais (um de cada região do Brasil) com o intuito de realizar 5 murais artísticos em um trabalho colaborativo realizado em duplas (formadas por um artista nacional e um artista capixaba).

Ao final, cada classificado receberá bonificação financeira. Artistas individuais ganharão o valor de R$4 mil e duplas receberão R$8 mil. As inscrições acontecem no link: bit.ly/formulartemc. E é possível acessar o edital completo no link: bit.ly/arteeditalmc.

Contudo, as inscrições de filmes para as mostras de 2024 se dividem em duas categorias: a Mostra Movimento Cidade e a Mostra Cena Capixaba. Cada uma delas selecionará obras de diferentes abordagens.

Serviço:

Festival Movimento Cidade 2024

Quando: 16 e 17 de agosto

Atrações: Marina Sena, Dudu Mc, grupo Boogarins, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, o trio Tuyo, Kaê Guajajara e Dona Onete; mostra de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais e muito mais