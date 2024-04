Festival Movimento Cidade: Dona Onete, Ebony, Don L e muito mais

Tradição no calendário cultural do Espírito Santo, o Festival Movimento Cidade confirmou mais uma edição. O Festival MC 2024 está marcado para acontecer nos dias 16 e 17 de agosto, em local ainda a ser divulgado. Com mostras de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais e muito mais, o evento está liberando de pouco a pouco sua programação musical. As gêmeas Tasha & Tracie, a rapper Ebony, o rapper Don L, o trio Tuyo, a cantora Kaê Guajajara e Dona Onete, são alguns dos nomes que vão compor o line-up.

Em sua 6º edição, o festival traz o tema ‘Além do Sudeste’. A proposta é celebrar a diversidade e as artes integradas no Espírito Santo, desbravando e conhecendo o que existe além do “planeta Sudeste”. Com o objetivo de enaltecer artes e artistas do Norte, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, mostrando toda a pluralidade do território brasileiro.

O festival traz artistas para cantarem no Estado pela primeira vez. Do coração de Belém (PA), a cantora, compositora, sindicalista, professora e poetisa Dona Onete vem pela segunda vez ao Espírito Santo. Com o título de Rainha do Carimbó Chamegado, ela traz seu carimbó, que representa e simboliza a cultura nortista do Brasil, além de ter sua obra musical reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Pará. Com quatro álbuns gravados e diversos singles, ela reúne sucessos que retratam o Pará e celebram os ritmos do Estado, como “No Meio do Pitiú” e “Carimbó Chamegado”.

E também pela segunda vez na Grande Vitória, as rappers gêmeas Tasha & Tracie pousam no Espírito Santo. A dupla, que é a sensação do rap, já ocupou palcos de festivais como The Town, além de terem sido indicadas ao Bet Hip Hop Awards 2023 – a maior premiação de RAP e Hip Hop do gênero musical.

A rapper Ebony também forma o line-up. A artista tem em sua bagagem um Prêmio Genius Brasil de Artista Revelação e é um dos maiores nomes femininos da cena de rap do Brasil atualmente. Ela ganhou grande notoriedade ao lançar uma “diss track” intitulada de “Espero que Entendam” em 2023. A faixa é um “diss”, um termo que se refere a uma canção criada com o objetivo de expor e “insultar” uma pessoa ou um grupo de cantores, tradição no hip hop em todo o mundo.

Outra grande atração que compõe a programação é o rapper e compositor brasiliense, Don L, considerado um dos nomes mais influentes do rap nacional. O artista foi indicado na categoria “álbum do ano” do MTVMIAW em 2022 e foi considerado no mesmo ano Artista do Ano, conferida a Don pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). Em carreira solo, ele lançou os álbuns “Caro Vapor/Vida e Veneno Don L” (2013), “Roteiro Pra Aïnouz, Vol. 3” (2017) e “Roteiro Pra Aïnouz, Vol. 2” (2021).

O palco do Festival Movimento Cidade também receberá os curitibanos Lio, Lay e Machado que formam o trio Tuyo. Eles promovem um passeio sonoro pelo pop, house, synthpop e afropop. O trio possui uma indicação ao Grammy Latino e possuem uma música inspirada na Terceira Ponte.

A artista Kaê Guajajara também traz suas composições musicais para o festival. Em suas letras ela fala sobre as vivências de ser indígena na favela e na cidade, preservando o idioma de sua etnia Guajajara, o ze’egete (“a fala boa”). Além disso, a artista também já foi indicada ao melhor show do ano pelo Womens Music Event em 2022 e 2023.

Em mais uma edição, o festival traz uma mistura de ritmos, artes visuais e uma ampla gama de atividades interativas para pessoas de todas as origens. Durante as próximas semanas a organização do Festival MC continuará a divulgar outros nomes da programação.

Além de muita música, o Movimento Cidade é uma celebração da diversidade cultural e social de todo o Brasil. Também estão previstas mostras de produtos audiovisuais inéditos, com filmes nacionais e capixabas, bate-papos, além de intervenções artísticas sempre pautadas em causas que defendem a cultura, a sustentabilidade e a diversidade em meio à metrópole.

E como a diversidade e inclusão é um de seus pilares e cientes da importância de ser um festival inclusivo para todos, o Festival MC tem a acessibilidade como uma de suas bases. Com uma equipe preparada para receber esse público, também reservará um espaço para pessoas com deficiência (PcD) assistirem às mostras audiovisuais e aos shows musicais.

Editais abertos

O Festival Movimento Cidade também promove diversas mostras artísticas e duas delas já estão com inscrições abertas. O edital para artistas urbanos está aberto até o dia 26 de abril. Serão selecionados dez artistas: 5 artistas da Grande Vitória (ES), e 5 artistas nacionais (um de cada região do Brasil) com o intuito de realizar 5 murais artísticos em um trabalho colaborativo realizado em duplas (formadas por um artista nacional e um artista capixaba). Ao final, cada classificado receberá bonificação financeira. Artistas individuais ganharão o valor de R$4 mil e duplas receberão R$8 mil. As inscrições acontecem no link: bit.ly/formulartemc. E é possível acessar o edital completo no link: bit.ly/arteeditalmc.

Já as inscrições de filmes para as mostras de 2024 se dividem em duas categorias: a Mostra Movimento Cidade e a Mostra Cena Capixaba. Cada uma delas selecionará obras de diferentes abordagens:

Mostra Movimento Cidade: Filmes de até 20 minutos, produzidos no Brasil, sem definição de ano limite de finalização e que tenham como tema a relação das pessoas com os seus territórios: cidades criativas, movimentos culturais, sociais e artísticos, sustentabilidade, representatividade, acessibilidade, dentre outros temas correlatos. Nesta categoria, o enfoque é a discussão sobre a cidade e as suas manifestações.

Mostra Cena Capixaba: Filmes com duração de até 20 minutos, sem definição de ano limite de finalização, produzidas no Espírito Santo e com conteúdos que versem sobre urbanidade, memórias e cartografias afetivas das cidades do Espírito Santo, compondo um conjunto especial de obras que contextualizam o cenário plural e de diversidade nos municípios do estado.

O filme vencedor de cada Mostra receberá o valor de R$3 mil como premiação. O prazo para se inscrever na mostra de filmes vai até o dia 27 de abril, no link: bit.ly/formfilmesmc . E para acessar o edital completo no link: bit.ly/editalfilmesmc.

Festival Movimento Cidade 2024

Quando: 16 e 17 de agosto

Local: a ser divulgado

Atrações: Tasha & Tracie, Ebony, Don L, o trio Tuyo, Kaê Guajajara e Dona Onete; mostra de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais e muito mais.