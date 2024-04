Fim das Saidinhas: deputado capixaba articula derrubada de veto

O deputado federal e coordenador da Bancada Capixaba no Congresso Nacional, Da Vitória (Progressista), já adiantou que vai votar pela derrubada do veto ao Projeto de Lei, que trata sobre o Fim das Saidinhas para detentos, sancionado, nesta quinta-feira (11), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Desde já registro meu voto pela derrubada do veto ao PL do Fim das Saidinhas temporárias de presos. E vou trabalhar para que a decisão histórica do Congresso pela segurança pública se torne lei!”, escreveu o parlamentar em sua rede social.

Em um vídeo, ele ainda aponta que vai se articular com os demais parlamentares para que os mesmos não permitam que ocorra um retrocesso para a Casa de Leis.

“A Câmara e o Senado em decisão histórica acabou com essa facilidade que os presos tinham de poder sair em datas comemorativas. O presidente da República, no seu ato, na sua prerrogativa, veta essa parte. Bandido não tem que ter vida fácil”, destaca Da Vitória.

Confira o depoimento completo: