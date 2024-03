Da Vitória é eleito coordenador da bancada federal capixaba pela 6ª vez

O deputado federal Da Vitória (Progressistas) foi eleito coordenador da bancada federal capixaba pela 6ª vez.

A eleição aconteceu, nesta quarta-feira (13), em Brasília. Os deputados federais e senadores do Espírito Santo decidiram, por consenso, pela recondução do parlamentar na função de coordenador da bancada federal capixaba no Congresso Nacional.

Dessa forma, Da Vitória vai exercer a função pelo sexto ano consecutivo. Segundo norma interna do Congresso Nacional, compete ao coordenador de bancadas representar o Estado junto à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) para apresentar emendas aos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e ao Plano Plurianual (PPA). A cada ano escolhe-se o representante.

Emendas

“Além da definição em conjunto dos recursos que a bancada tem direito a destinar anualmente para o Espírito Santo, nossos deputados e senadores tem atuado de forma muito unida no que diz respeito às pautas de interesse do Estado. Por exemplo, foi a bancada que destinou quase a totalidade dos recursos em emenda para implantação da rodovia do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Estamos alocando recursos para a construção da BR-447, para o projeto de duplicação da BR-259. Também lutamos em conjunto para proteger o interesse dos capixabas na Reforma Tributária, na prorrogação dos incentivos fiscais até 2032, e em pautas ainda em andamento, como o curso de Medicina na Ufes em São Mateus e na autonomia da Alfândega de Vitória”, explica o deputado.

O coordenador da bancada capixaba aproveitou ainda para agradecer a confiança dos parlamentares. “Temos deputados e senadores de vários partidos e que tem sua própria posição política, o que é legítimo. Mas que se unem quando falamos do Espírito Santo. Agradeço mais uma vez a confiança para mantermos esse trabalho em favor dos capixabas e levar resultados a todo Estado”, finalizou Da Vitória.