Força Tática detém seis e apreende materiais do tráfico de drogas no ES

Policiais militares da Força Tática do 6º Batalhão apreenderam vários equipamentos usados no tráfico e grande quantidades de drogas nos bairros Guaraiaba, Santa Luzia, no bairro Bomfim, em Vitória e em Cariacica.

Segundo a Polícia Militar, os militares faziam patrulhamento no bairro Guaraiaba, na Serra, quando visualizaram homens em posse de arma de fogo. Após avistarem a viatura, fugiram do local. Um cerco foi feito e houve um detido. Nas buscas, os militares apreenderam uma pistola calibre .380, três carregadores, 71 munições .380, uma munição 38 e R$20,00 em espécie. O material apreendido e o suspeito foram encaminhados a Delegacia Regional.

No bairro Santa Luzia (paredão), uma equipe da Força Tática abordaram um grupo de pessoas em atitudes suspeitas. Nisso, na abordagem, os militares encontraram um revólver .38, 15 munições 9mm, 64 munições de .380, 19 munições .38, 41 bucha maconha, de 20g, 356 pedras de crack, de 75g, 156 pinos de cocaína, de 365g, quatro rádios comunicadores, três bases para carregamento dos rádios, um porta carregador duplo, material de embalo, uma balança de precisão e R$ 1505,15 em espécie. Portanto, os três detidos e o materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia Regional.

Leia também: Homem com arma de fogo é preso pela Polícia Militar em Itapemirim

Já no bairro Bonfim, em Vitória, os militares da Força Tática do 1º Batalhão estavam em patrulhamento a pé quando avistaram vários indivíduos em atitude suspeita, em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Na ação, os suspeitos tentaram fugir, mas houve uma abordagem e com eles os policiais encontraram 172 pinos de cocaína, 200 pedras de crack, 36 buchas de maconha, 15 buchas de haxixe, R$ 1565,00 reais, duas pistolas cal 9mm, 3 carregadores 9mm, 54 munições cal 9mm, um celular e um rádio comunicador. O material apreendido e o suspeito foram encaminhados a Delegacia Regional.

Em Cariacica, os militares da Força Tática do 7º Batalhão faziam patrulhamento quando avistaram um homem portando uma arma de fogo do tipo espingarda. Ele foi abordado pelos policiais e encaminhado a Delegacia Regional.