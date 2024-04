Fórum promete levar mil jovens a debater sobre tendências de mercado

Para apresentar aos alunos do ensino médio de todo o Estado vocações, perspectivas e potencialidades do mercado empreendedor capixaba, o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe/ES) vai realizar o Fórum Educacional Potencialidades do Amanhã, que ocorre na próxima sexta-feira, dia 12, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Contudo, o evento sobre empreendedorismo e tendências de mercado, irá contar com quatro painéis e diversos palestrantes de renome estadual e nacional. Assim, a expectativa é reunir cerca de mil estudantes.

Leia também: Festival Movimento Cidade: Dona Onete, Ebony, Don L e muito mais

O debate promete despertar o empreendedorismo, a inovação e a criatividade nos alunos, além de apresentar as mais diversas oportunidades de mercado no Espírito Santo e as profissões em alta, com a presença de palestrantes de renome estadual e nacional.

Empreendedorismo e tendências de mercado

Todavia, o primeiro painel vai explicar quais são as oportunidades, desafios do ambiente de negócios e mercado capixaba, o que se espera dos jovens, quais os principais eixos produtivos e de diferenciação competitiva do Estado. Aliás, o segundo vai abordar o empreendedorismo capixaba, que se destaca no país.

Contudo, o terceiro painel vai mostrar a visão dos empresários que atuam no Espírito Santo e expectativas de futuro. Aliás, o quarto será um bate-papo entre profissionais referência de Medicina, Direito e Tecnologias sobre as tendências de seus segmentos e como o jovem deve se preparar para atuação em sua profissão.

Instituições de ensino capixabas

“O Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã surgiu da vontade das lideranças das instituições de ensino capixabas de proporcionarem, de forma conjunta e potencializada, o acesso à comunidade de jovens estudantes às principais oportunidades e desafios do ambiente de negócios capixaba. Dessa forma, alavancamos o impacto da educação para a construção de um Espírito Santo mais próspero, justo e sustentável”, ressaltou o presidente do Sinepe/ES, Bruno Loyola Del Caro.

Confira a programação:

8h – Credenciamento e visitação à feira

9h – Abertura oficial

9h10 – Introdução ES – Oportunidades, com o empresário Ricardo Frizera

9h25 – Painel 1 – O Espírito Santo: Terra de Oportunidades, com o governador Renato Casagrande

10h05 – Painel 2 – Empreendedorismo capixaba – referência para o Brasil, com Rodrigo Dessaune (ISH Tecnologia) e Lyssia Chieppe (Autoglass)

11h15 – Visitação à feira e intervalo para almoço

12h45 – Painel 3 – A roda do mercado capixaba, com Fabrício Motta Coutinho (Extrabom) e Riguel Chieppe (Grupo Águia Branca)

13h55 – Painel 4 – Carreira – O que o mercado espera de cada profissional? Com Griziella Januário (Hospital Santa Rita), Rodrigo Gama (ArcelorMittal) e Marcio Brotto (Bergi Advocacia)

15h50 – Socialização, visitação à feira e encerramento com o DJ Leon Mombrine

17h – Evento finalizado

Serviço:

Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã

Quando: 12 de abril

Onde: Espaço Patrick Ribeiro

Horário: a partir das 8h

Valor: R$ 50 para alunos de escolas não associadas ao Sinepe/ES

Inscrições: (27) 99601-6872