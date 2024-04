GCM prende acusados de furtar corrimão de antigo prédio da Caixa

Na madrugada desta terça-feira (30), agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) prenderam dois homens acusados de furtar um corrimão do antigo prédio da Caixa, na praça Jerônimo Monteiro, Centro de Cachoeiro.

Por determinação do Ciodes e com apoio do sistema de videomonitoramento, duas guarnições da GCM foram informadas que dois homens haviam furtado o material.

Os agentes fizeram buscas na região e encontraram os acusados com peças de metal. Ao serem abordados, eles informaram que haviam achado os materiais na caçamba próxima ao local do furto.

As imagens foram solicitadas à central de videomonitoramento e mostraram que o corrimão ainda estava intacto no momento do crime e foi destruído pelos acusados.

Diante disso, os agentes da Guarda Municipal conduziram os homens à Delegacia Regional de Cachoeiro para prestarem esclarecimento.