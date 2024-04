GCM prende suspeito de tentar assaltos no mesmo dia em Cachoeiro

Um homem, de 27 anos, foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM), após tentar dois assaltos no mesmo dia em Cachoeiro de Itapemirim, na última quarta-feira (3).

Segundo a GCM, por volta das 12h da quarta-feira (3), a viatura da guarda foi acionada pelo comandante, que ao passar pela Avenida Pinheiro Junior, no bairro Aquidaban, avistou uma movimentação estranha. Neste momento, ao parar o veículo, observou que se tratava de um homem que tentou furtar objetos de um adolescente de 14 anos que estava voltando da escola.

Ainda, de acordo com a guarda, a vítima caminhava na Ponte de Ferro, quando foi abordada pelo assaltante, porém o adolescente lutou com o homem. O acusado estava com uma arma de Air Soft, onde tentou levar o celular da vítima, mas sem sucesso.

No mesmo dia, o acusado de 27 anos tentou furtar objetos de uma jovem de 19 anos também na Avenida Pinheiro Junior. A vítima estava acompanhada da mãe e reagiu para impedir a tentativa de roubo. Na ação, a jovem teve lesão na perna e no braço.

Portanto, o acusado foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. No local, os guardas receberam a informação que na última segunda-feira (1º), câmeras de monitoramento havia registrado o detido furtando uma bolsa e um celular. Em seguida, o suspeito correu sentido ao bairro Independência. No dia, os guardas não conseguiram localizar o acusado e as vítimas compareceram na delegacia para representar o fato.