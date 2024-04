Governo do ES destinará R$ 10 milhões para escolas atingidas pelas chuvas

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), vai destinar R$ 10 milhões para as instituições de ensino atingidas pelas fortes chuvas no Sul do Estado.

A iniciativa deve ser publicada, nesta quarta-feira (3), no Diário Oficial do Estado.

“Destinaremos R$ 10 milhões para atender escolas dos 13 municípios afetados pelas chuvas, através do edital de Chamamento Público do FUNPAES, que será publicado amanhã”, escreveu o chefe do Poder Executivo em sua rede social.

De acordo com o governador, o valor será utilizado para obras de reforma, aquisição de equipamentos de climatização, cozinha, tecnológicos e mobiliários.