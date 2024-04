GRAVE: trânsito é desviado após acidente interditar a BR-101

Um acidente envolvendo uma carreta, que transportava um contêiner de tecido, causou a interdição total da BR-101, no km 282, na altura do município de Cariacica, no sentido Serra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 8h30, e não houve vítimas. A PRF ressaltou ainda que o trânsito foi sinalizado e está sendo desviado pela pista lateral pelas equipes da Eco101.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. A ocorrência ainda está em andamento.