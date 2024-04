Guarda apreende moto clonada no Village da Luz, em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro apreendeu, na manhã desta quinta-feira (18), uma moto clonada, no bairro Village da Luz. Durante patrulhamento preventivo, agentes da Guarda localizaram uma moto de cor preta, estacionada na calçada ao lado de uma barbearia.

Leia também: Suspeitos tentam fugir com carro roubado, mas acabam detidos na BR-101

Como não identificaram o proprietário no local, os agentes checaram o chassi e motor do veículo. Eles verificaram que havia indícios de adulteração. Levantamentos de informações da Guarda Civil Municipal de Vitória haviam constatado que a moto, originária da capital, circulava simultaneamente em Cachoeiro.

Com o apoio da Central de Videomonitoramento de Cachoeiro, os agentes viram nas imagens que o condutor transitava diversas vezes com o uniforme da barbearia. Foi realizado um novo contato no estabelecimento e um homem informou que havia comprado o veículo de outra pessoa, que não foi localizada pelos guardas municipais.

O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro para prestar maiores esclarecimentos e o veículo foi levado para o pátio credenciado do Detran no município.