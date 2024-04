Suspeitos tentam fugir com carro roubado, mas acabam detidos na BR-101

Suspeitos foram detidos após tentarem fugir em um carro roubado no km 278 da BR-101, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (18).

A Polícia Rodoviária Federal informou que os agentes abordaram e deram ordem de parada a um motorista que conduzia um veículo Hyundai HB20, de cor branca. Porém, a ordem não foi obedecida e o motorista empreendeu fuga em alta velocidade pela BR-101.

No entanto, os policiais rodoviários fizeram um acompanhamento tático do veículo pela Rodovia Contorno do Mestre Álvaro e, em uma tentativa de ultrapassagem, o motorista perdeu controle do veículo, rodou na pista e bateu no canteiro central.

Após vistoria no veículo, os agentes constataram que o veículo se tratava de um roubo em São Mateus, na manhã desta quinta-feira (18). Portanto, os ocupantes do veículo foram apresentados para autoridades responsáveis e a ocorrência entregue à 14ª Delegacia Regional de Cariacica.