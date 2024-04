Homem é morto a facadas após briga em Marataízes

Uma briga terminou com um homem, de 47 anos, morto a facadas na localidade de Jacarandá, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo, na tarde do último domingo (21).

De acordo com a Polícia Militar, populares contaram que um homem invadiu a casa da vítima e após uma briga, o suspeito o atacou com três golpes de faca nas costas. Após a agressão, a vítima caiu de uma escada e bateu a cabeça, causando uma lesão profunda na nuca.

No entanto, quando os policiais chegaram no local, a vítima já estava sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atestou o óbito. O sistema de monitoramento de uma igreja registrou o momento que o suspeito foge do local e joga a faca usada no crime na calçada de uma casa em construção.

Posteriormente, os policiais receberam a informação de que o autor do crime estava escondido em uma área de mata, próximo a própria residência. Os militares montaram um cerco e após buscas, o suspeito foi detido do lado de fora do imóvel. Ele foi encaminhado para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 38 anos, foi autuado em flagrante por homicídio e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).