Homem é flagrado abusando de criança de 2 anos em Muniz Freire

Um homem, de 49 anos, foi preso após ser flagrado abusando de uma criança de 2 anos dentro do banheiro de uma casa localizada no centro de Muniz Freire, na noite do último sábado (6).

Segundo consta no boletim de ocorrência da PM, um homem, de 35 anos, relatou aos policiais que estava com a família reunida na casa de sua sogra, quando o acusado pediu para ir ao banheiro. Neste momento, desconfiou que o acusado de 49 anos estava demorando muito no lavado e foi até lá para ver o que estava acontecendo. Foi então que o pai da criança flagrou o homem, de 49 anos, passando a mão nas partes genitais de sua filha de dois anos de idade.

Ainda, segundo o denunciante, ele tomou a filha das mãos do abusador e procurou apoio policiais para tomar as providências. Policiais militares estiveram no local e deram voz de prisão ao acusado. Em seguida, ele foi conduzido a delegacia.

A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o caso, mas até o momento não obtivemos retorno.