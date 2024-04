Homem morre afogado em lagoa de Marataízes

Um homem morreu afogado após entrar na água e desaparecer na Lagoa do Calado, na localidade de Lagoa Funda, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu no último domingo (21).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, a equipe foi acionada para ocorrência de busca a afogado na Lagoa do Calado, em Marataízes. No local, o solicitante relatou que um homem entrou na lagoa e desapareceu. Populares tentaram localizá-lo, sem sucesso.

No entanto, uma equipe dos bombeiros foi encaminhada ao local e, após buscas, a vítima foi encontrada, porém, já estava em óbito. O corpo foi retirado da água e a Polícia Científica foi acionada.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas não se pronunciou até a publicação da matéria. Assim que a demanda for respondida, a matéria será atualizada.