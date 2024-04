Homem é preso por importunação sexual na BR-101

Um homem de 39 anos, foi preso pela prática de importunação sexual. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a prisão aconteceu dentro de um ônibus, no km 251 da Rodovia BR-101, Serra, na noite do último domingo (28).

A PRF informou que o motorista do coletivo que vinha de Ilhéus (BA) com destino à Vitória (ES), quando parou na Unidade Operacional (UOP) Serra, para relatar o que havia acontecido dentro do ônibus. Neste momento, o autor do crime tentou fugir do local, porém, acabou preso pelos agentes.

De acordo com relato da vítima, o acusado retirou seu órgão genital da bermuda e começou a cometer atos libidinosos contra ela. “O crime de importunação sexual tem pena de reclusão de 1 a 5 anos, e por esse motivo não cabe o arbitramento de fiança pelo delegado”, disse a PRF.

Portanto, o autor do fato foi preso em flagrante e encaminhado à 3ª Delegacia Regional de Serra, no Espírito Santo.