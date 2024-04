Imóveis: Bandes promove leilão com preços irresistíveis

No próximo dia 30, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) promove mais um leilão de imóveis com 15 unidades para disputa.

O leilão será a partir das 14 horas, na sede do Bandes, no Centro de Vitória. As propriedades estão no Espírito Santo e até no Rio de Janeiro. Serão colocados à venda apartamentos, prédios, galpões industriais e unidades rurais.

Os lances do imóvel mais barato do leilão devem começar a partir de R$ 83,9 mil, no caso de uma propriedade rural de 145,2 metros quadrados em Nova Venécia, com terreno verde e paisagem montanhosa. Fora das terras capixabas, estará à venda um galpão industrial, com grande potencial para fins comerciais, dois pavimentos e, aproximadamente, 2 mil metros quadrados. O lance inicial para a área, no Rio de Janeiro, é de R$ 6,5 milhões.

Por outro lado, o imóvel com o maior valor inicial está no município de Linhares. O conjunto de imóveis rurais no distrito de Rio Quartel, com medidas entre 24,3 mil metros e 249,9 mil metros quadrados, apresenta um lance mínimo de R$ 10,3 milhões.



É importante destacar que o banco isenta os participantes de qualquer taxa de leiloeiro e oferece opções de pagamento parcelado. Há também a possibilidade de visitar antecipadamente os lotes, conhecer os imóveis e esclarecer eventuais dúvidas.

Condições de pagamento dos imóveis

Os interessados podem adquirir os imóveis à vista ou a prazo, com financiamento diretamente pelo Bandes. No caso da arrematação à vista, o vencedor da disputa deverá efetuar, obrigatoriamente, o pagamento da metade do valor, com o restante a ser pago em até 10 dias. Para o valor a prazo, o banco oferece até oito anos, com valor inicial de arrematação de, no mínimo, 20% do lance vencedor.



Todas as condições de participação e para a arrematação dos imóveis podem ser conferidas no edital completo, disponível no site do Bandes.



Serviço:

Leilão de Imóveis do Bandes – Veja a relação completa dos imóveis.

Data: 30 de abril (terça-feira)

Horário: 14 horas

Local: Auditório do Bandes, 10º andar, Centro, Vitória.

Aberto ao público.



Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/leilao