Imposto de Renda: recursos podem ser destinados a fundos em Cachoeiro

O contribuinte pode destinar parte dos recursos que iria para a Receita Federal ao Fundos Municipais da Pessoa Idosa ou Fundo da Infância e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim. A temporada de entrega da Declaração de Imposto de Renda para 2024, referente ao ano-base 2023, ocorre entre 15 de março e 31 de maio (prazo final para entrega).

Leia também: Cesan isenta moradores atingidos pelas fortes chuvas no Sul do ES

A legislação (Lei n° 12.213, de 20/01/2010) permite essa dedução do Imposto de Renda devido para doações a projetos que beneficiam aos idosos. As pessoas físicas podem destinar até 3% do Imposto de Renda, enquanto as empresas podem destinar até 1%. Essa porcentagem escolhida é encaminhada diretamente aos fundos municipais.

Valor do Imposto de Renda

Além disso, é destacado que o valor do imposto não aumenta e não há custos adicionais associados a essas doações. As doações podem ser feitas durante o processo de entrega da declaração. Segundo o Analista de Relacionamento do Heci, Jathir Moreira, se o contribuinte optar por essa destinação, o dinheiro fica aplicado em nossa cidade. Para isso, ele tem que ser motivado a fazer essa destinação, e o contador, que faz a declaração, tem um papel importante, pois ele pode ser o elo de motivação.

Conheça o Projeto HECI-VER

O HECI-VER, projeto realizado pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEMDES) e diversas empresas apoiadoras, objetiva realizar consultas, exames, cirurgias de cataratas e pterígio em pacientes do sul do estado, mudando a realidade e o futuro da pessoa idosa, proporcionando qualidade de vida. Em 2023, foram realizadas 674 cirurgias de catarata, 12 de pterígio, 2070 consultas, 1987 exames e 39 outros procedimentos, ao todo foram 4.782 procedimentos realizados.

Novos projetos sociais do Heci

Além de manter o importante Projeto HECI-VER, novos projetos foram desenvolvidos para o ano de 2024 voltados à saúde do idoso. O “Outubro Rosa e Novembro Azul – Duas Cores, Um Só Objetivo: o Idoso”, o projeto disponibiliza atendimento com consultas, exames, biópsia e cirurgias, tratando e prevenindo o câncer de próstata e reconstituição da mama.

“Ouvindo Na Melhor Idade” tem como objetivo realizar reabilitação auditiva em pessoas acima de 60 anos, melhorando a qualidade de vida daqueles que não conseguem mais ter a mesma rotina, em virtude da perda da audição.