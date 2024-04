Cesan isenta moradores atingidos pelas fortes chuvas no Sul do ES

Em apoio e solidariedade às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a região sul do Espírito Santo no final de março, o Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), anunciou a isenção da tarifa com vencimento no mês de abril para os moradores das cidades sob a atuação da Companhia. A decisão foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, por meio das redes sociais.

A medida vai beneficiar diretamente 21.348 famílias, cujas contas de água têm vencimento no mês de abril e residem nas cidades de Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul e São José do Calçado, todas atendidas pela Cesan.



“É mais uma ação do Governo do Estado para aliviar a situação das famílias e empreendedores dos municípios atingidos pelas chuvas. Sabemos que o momento delicado para todos que residem na região, mas é uma notícia importante para aquelas cidades cujo abastecimento de água é gerenciado pela Cesan. Ao todo, são sete dos 13 municípios mais afetados pela enxurrada, sendo que os outros têm sistemas autônomos de água e esgoto”, afirmou o governador.



O presidente da Companhia, Munir Abud, destacou que esta ação é uma forma de contribuir com as centenas de famílias que perderam tudo. “Estamos atuando desde o primeiro momento após as chuvas, mesmo em municípios que não são diretamente atendidos pela empresa, como é o caso de Mimoso do Sul, que possui o Serviço Autônomo de Abastecimento. Deslocamos profissionais e máquinas para as cidades, enviamos caminhões-pipa, tubulações. A Cesan permanecerá apoiando enquanto for preciso, visando mitigar os impactos”, reforçou.

Dentre as ações realizadas pela Cesan, estão:

Disponibilização de 13 caminhões-pipa para o abastecimento emergencial com água potável nos municípios atingidos

Envio de aproximadamente 18 mil copinhos com água potável

Recuperação de captações de água bruta, com substituição ou recuperação de insumos elétricos, inversores de frequência e conjunto motobombas

Doação de tubos para reconstrução da captação de Mimoso do Sul

Execução de uma captação provisória em Muqui

Reconstrução do emissário de esgoto em Muniz Freire

Utilização de caminhões jato-vácuo para realização de limpeza das captações e auxílio na limpeza das ruas

Envio de equipes para eliminação de vazamentos nos diversos ramais e redes

Envio de técnico para orientação e auxílio com a perfuração de poços em Mimoso do Sul, especificamente na localidade de Santa Marta

ES Solidário

Aproximadamente 72 mil kits de donativos e 164 mil litros de água já foram distribuídos pelo programa ES Solidário do Governo do Estado para a população dos 13 municípios mais atingidos pelas chuvas registradas nos dias 22 e 23 de março de 2024. O programa atua em situações de urgência e emergência no Espírito Santo.



O quantitativo é relativo a cestas básicas, kit limpeza, Kit higiene, colchões, cobertores, ração animal, fraldas, absorventes, entre outros itens. As doações estão sendo recebidas na sede do Comando do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, em Vitória, e em Cachoeiro de Itapemirim.



As informações completas podem ser acompanhadas na página do ES Solidário.