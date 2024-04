Inscrições abertas para processo seletivo de estágio em Cachoeiro

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) está com as inscrições abertas para o processo seletivo 2024, destinado a estudantes de nível superior, visando à admissão e à formação de cadastro de reserva de estagiários. Contudo, as vagas são para os cursos de Direito, Tecnologia da Informação e Jornalismo Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de abril.

Aliás, o edital, com as orientações a respeito dos pré-requisitos para participar da prova e informações sobre as vagas, já se encontra disponível no site do MPT-ES, clicando aqui.

O processo seletivo visa completar o quadro de estagiários em atividades na sede da Procuradoria Regional do Trabalho (PRT) da 17ª Região, bem como nas Procuradorias do Trabalho nos Municípios (PTM) de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus.

Vagas

Contudo, as vagas são destinadas a estudantes de instituições de ensino conveniadas com o MPT-ES. Assim, há vagas reservadas aos candidatos com deficiência; do sistema de cotas para minorias étnico-raciais, para pessoas transgênero e para negros.

Documentação para o processo seletivo

Durante o processo de inscrição o candidato deverá anexar de forma digitalizada, preferencialmente em arquivo único, via site da PRT-17ª Região, até o dia 26 de abril, os documentos listados no item 4.2 do edital nº1.

Provas de Conhecimento

As provas escritas, objetivas e subjetivas, estão programadas para o dia 9 de maio (quinta-feira). Aliás, a duração será de 3 horas, sem tempo excedente para realização. As questões serão elaboradas de acordo com os conteúdos programáticos definidos no edital.

Carga horária e bolsa

A carga horária do estágio será de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias, a serem cumpridas dentro do horário de funcionamento da unidade. Aliás, o valor da bolsa de estágio é de R$ 1.027,82 para os estudantes de graduação, com direito ao auxílio-transporte de R$11,58 por dia estagiado.

Validade do Processo Seletivo

O certame terá validade de seis meses, contados a partir da data de publicação do resultado final no site da Procuradoria Regional do Trabalho (PRT) da 17ª Região, todavia, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Coordenação.

