Inscrições para concurso público no ES terminam nesta quinta-feira (18)

O prazo de inscrições para o concurso público do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está chegando ao final. Os interessados devem se inscrever até as 23h59 desta quinta-feira (18), pelo site www.idabe.org.br.

A taxa de inscrição é de R$ 75,00. Estão sendo oferecidas 35 vagas imediatas com formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação (TI), sendo 18 para atuação em Desenvolvimento de Sistemas, divididas desta maneira: 11 ampla concorrência; duas para pessoas com deficiência; quatro para negros; e uma para indígena.

Também estão abertas 17 vagas para o segmento de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), distribuídas desta forma: 11 ampla concorrência; duas para pessoas com deficiência; três para negros; e uma para indígena.

Somente podem participar do concurso os que têm nível superior completo na área de Tecnologia da Informação e Comunicação ou correlata (Tecnologia da Informação, Engenharia correlata a esta área ou Análise de Sistemas) ou graduação em área diversa com especialização ou pós-graduação em área de TIC.

Planejamento

Após fazer a inscrição, o ideal é que os candidatos façam um planejamento de estudos. O motivo é que a prova objetiva já está marcada para o dia 26 de maio. O teste será de múltipla escolha com 70 questões, distribuídas desta maneira: Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico-Matemático (10), Legislação (10) e Conhecimentos Específicos (40).

Os novos funcionários receberão um salário inicial de R$7.350,30, para uma carga horária de 40 horas semanais. Eles também terão benefícios, como assistência médico-hospitalar e ticket refeição/alimentação.

O Prodest recomenda aos candidatos a leitura do edital na íntegra para facilitar o acompanhamento das fases da seleção. Esse documento está no site do Prodest (www.prodest.es.gov.br) – Menu Concurso Público.

Para tirar dúvidas sobre a seleção, é necessário entrar em contato com o Ibade, empresa responsável por organizar o concurso, pelo e-mail [email protected] e telefone (21) 3674-9190.