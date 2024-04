Inscrições para o Prêmio Inoves 2024 já estão abertas

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Inoves 2024, iniciativa do Laboratório de Inovação na Gestão (LAB.ges) da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger). Para participar, basta acessar o site www.inoves.es.gov.br, verificar o regulamento e efetuar a inscrição até o próximo dia 27 de maio.

O Inoves é uma premiação que tem por objetivo reconhecer e incentivar projetos inovadores desenvolvidos de forma colaborativa por equipes que trabalham no serviço público capixaba, contemplando assim profissionais do Executivo Estadual, Municipal e também de outros Poderes.

Concorrem ao prêmio as iniciativas que estão nos estágios de “Ideia”, “Projeto em Desenvolvimento” e “Projeto de Resultados”. Elas passarão por etapas de avaliação que envolvem a conferência dos pré-requisitos estabelecidos em regulamento, a apreciação dos planos de projetos ou de ideia e a análise da apresentação (defesa oral).

Ao todo, sete equipes do Executivo Estadual e três do Municipal serão premiadas com o recurso de até R$ 30 mil para investirem no processo de aceleração dos projetos vencedores. Além disso, receberão certificado e selo do programa, também concedidos às equipes vencedoras de outros Poderes.

Desde 2005, ano da primeira edição do prêmio, o Inoves já contou com a inscrição de mais de três mil projetos. Para este ano, a premiação traz como slogan a campanha “Comunidade de Pessoas Inovadoras”. A temática visa homenagear o conjunto de profissionais que inovam diariamente no serviço público capixaba.

Para mais informações sobre o Prêmio Inoves 2024, basta enviar um e-mail para [email protected] ou entrar em contato pelo telefone (27) 3636-5270.

Serviço: Prêmio Inoves 2024 – Comunidade de Pessoas Inovadoras

Inscrições: exclusivamente pelo site www.inoves.es.gov.br

Prazo: até 27 de maio de 2024

Dúvidas ou mais informações: [email protected] / (27) 3636-5270

