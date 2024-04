Inteligência ajuda a amenizar distúrbios mentais? Confira

A inteligência é a habilidade mais importante do ser humano. Assim, tendo tido influência direta na evolução humana através do aprendizado, raciocínio, processamento de informações e resolução de problemas. No entanto, além de ser fundamental para diversas habilidades cotidianas, a inteligência também teria uma forte relação com a manifestação de sintomas de distúrbios mentais.

Leia também: “Abril Marrom” alerta para perda de visão no Espírito Santo

Contudo, os distúrbios mentais são condições que afetam o funcionamento psicológico e emocional de uma pessoa. Assim, eles podem acontecer por diversos fatores, como o ambiente, genética, estilo de vida e até mesmo o desenvolvimento da inteligência.

É o que indica o novo artigo “O desenvolvimento da inteligência como método para amenizar os problemas relacionados aos distúrbios mentais”, publicado no CPAH – Centro de Pesquisa e Análises Heráclito pelo Pós PhD em neurociências e membro da Royal Society For Neuroscience nos Estados Unidos, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, em parceria com o Médico Psiquiatra Dr. Flávio H. Nascimento.

“Estudos indicam uma ligação ‘inversamente proporcional’ entre o QI e os transtornos mentais. Assim, sugerindo que um maior desenvolvimento da inteligência está relacionado a um menor risco de desenvolvimento de condições neurológicas ao longo do tempo”.

“Pessoas com alto QI possuem características que ajudam na resolução de problemas mentais e no predomínio de ondas alfa no cérebro. Ligadas à serotonina para promover relaxamento e bem-estar”, explica Dr. Fabiano de Abreu.

É preciso saber direcionar a inteligência

Ainda de acordo com o artigo, não basta apenas ter e desenvolver a inteligência, é preciso saber direcioná-la corretamente para ter benefícios preventivos em relação a transtornos mentais.

“Outro aspecto importante a ser considerado é a relação entre transtornos mentais, especialmente o narcisismo, e a região pré-frontal do cérebro, também fortemente relacionada à inteligência. Aliás, isso sugere uma forte conexão entre o desenvolvimento da inteligência e o controle de aspectos ligados a transtornos mentais”.

“Mas para ter benefícios em relação a transtornos mentais é necessário que a inteligência precisa seja direcionada positivamente, como para desenvolvimento de projetos pessoais ou profissionais. Pois, se voltada para impulsividade, pode ter efeito contrário e aumentar o sofrimento relacionado aos transtornos”, explica Dr. Fabiano.