Itapemirim lembra 25 anos do assassinato de ex-prefeito

O município de Itapemirim prepara uma série de homenagens em memória ao ex-prefeito Dinowalde Rodrigues Peçanha Júnior, assassinado em 14 de maio de 1999, aos 36 anos.

A data é feriado na cidade, mas as lembranças e reverências ao legado do político são feitas durante todo o mês de maio. O “Memorial 14 de Maio”, por exemplo, local que reconta a história e trajetória do ex-prefeito já está com diversas visitas agendadas por instituições escolares.

Porém, o espaço, instalado anexo ao Ginásio “Dinowalde Rodrigues Peçanha Júnior”, abrirá ao público em geral nos dias 6 e 10 de maio, das 08h00 às 17h00.

De acordo com a administração municipal, quem visitar o memorial vai poder conferir o acervo de fotos e objetos que fizeram parte da vida do jovem dentista, que se tornou prefeito de Itapemirim e teve o sonho de transformar a história da sua cidade interrompido de forma precoce.

Já no dia 14 de maio, data em que o assassinato do ex-prefeito Juninho, como era chamado, completará 25 anos, a Prefeitura de Itapemirim prestará a tradicional homenagem. O evento está previsto para começar às 9 horas, na Escola Waldéia Ferreira Peçanha.

Quem foi o ex-prefeito Juninho

Dinowalde Rodrigues Peçanha Júnior, cirurgião-dentista de formação, foi eleito em 1996, aos 32 anos de idade, como o prefeito mais jovem do município de Itapemirim para um mandato de quatro anos. Permaneceu à frente do Executivo Municipal de 1997 a 1999, ano em que foi assassinado na manhã do dia 14 de maio em seu próprio consultório odontológico.