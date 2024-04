Jack Rocha: uma mulher capixaba de coragem

O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, deputado Leur Lomanto Júnior (União), escolheu, nesta sexta-feira (26), a deputada federal capixaba Jack Rocha (PT) para relatar o processo que pede a cassação do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ).

O parlamentar é apontado pela Polícia Federal (PF) como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes, em 2018.

LEIA TAMBÉM: Caso Marielle: deputados do ES votam pela soltura de suspeito

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados inicialmente sorteou os deputados Ricardo Ayres (Republicanos-TO), Bruno Ganem (Podemos-SP) e Gabriel Mota (Republicanos-RR), mas ambos recuaram do desafio.

Uma nova lista tríplice para escolher o relator do processo foi feita, tendo Jack Rocha, Rosângela Reis (PL-MG) e Joseildo Ramos (PT-BA) entre os seus integrantes.

O pedido de cassação do deputado foi feito pelo Psol. Nesse contexto, o Conselho de Ética instaurou o processo de cassação no dia 10 de abril.

Prisão de Chiquinho Brazão

Chiquinho Brazão foi preso pela PF no dia 24 de março, no Rio de Janeiro. A Casa de Leis federal votou pela manutenção da sua prisão no início de abril.

O parlamentar segue preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.