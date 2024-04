Janela partidária: Novo terá primeiro político com mandato em Cachoeiro

O partido Novo promove, nesta terça-feira (2), um evento para tratar das ações estratégicas para as eleições municipais em Cachoeiro de Itapemirim, que acontecem em outubro deste ano. O encontro será realizado, a partir das 18h, Magban, no Village da Luz.

De acordo com a legenda, o objetivo é “mostrar a posição da legenda na cidade, a força do grupo com seus filiados atuais dando as caras e, com isso, impulsionar mais filiações”.

Na oportunidade, o Diretório Municipal também destaca que apresentará o primeiro político com mandato da história do partido Novo em Cachoeiro.

Por questões estratégicas, o nome do político não foi divulgado pela legenda.

“Estamos trazendo um vereador em mandato, que será anunciado lá, e é o primeiro político da história do NOVO em Cachoeiro”, afirma.

Janela partidária

O político está levando em consideração a janela partidária, período de 30 dias em que ocupantes de cargos eletivos, obtidos em pleitos proporcionais, podem trocar de partido sem perder o mandato.

Essa possibilidade está prevista no artigo 22-A da Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95). Ela é considerada uma justa causa para desfiliação partidária, se for feita nesse período permitido.

Partido Novo em Cachoeiro

O partido Novo lançou o seu Comitê Provisório em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 30 de outubro de 2023. O evento, realizado na Câmara Municipal, foi promovido pelo Diretório Estadual da legenda no Espírito Santo.

De acordo com a diretoria, essa é a primeira vez o que o a sigla se fará presente nas eleições municipais da Capital Secreta. Cachoeiro, por sua relevância local, será o polo no Sul do Estado para o crescimento do Novo. A sigla caminha para a sua quinta eleição, sendo a terceira municipal.

O evento reuniu cerca de 80 filiados, apoiadores e lideranças, inclusive de outros municípios, tanto políticos, entidades de classe, religiosas, empresariais e de outros seguimentos da sociedade marcaram presença.

Foram apresentadas algumas propostas do Partido Novo para o Espírito Santo e também alguns de seus pré-candidatos ao Poder Legislativo local. O partido garante chapa completa para 2024.

Quem faz parte do partido Novo?

“Pela primeira vez na história da cidade um partido consegue reunir pessoas de tanta relevância para a sociedade Cachoeirense, um expressivo número de empresários, alguns dizem, inclusive, que o PIB de Cachoeiro estava presente”, afirma a diretoria por meio de nota.

Com ideias e ideais bem claros, o Novo é um partido de direita com viés liberal, que tem como principais posicionamentos a liberdade econômica, a defesa da democracia, das liberdades individuais, com incentivo ao empreendedorismo e à participação dos cidadãos na política, com atuação do Estado nas áreas de educação básica, saúde, segurança, infraestrutura e preservação da moeda.

O Partido NOVO, mesmo ainda sendo um iniciante na política nacional, possui nomes de grande relevância em todo o país, como o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o senador Eduardo Girão, os Deputados Federais Marcel van Hattem, Adriana Ventura, Gilson Marques, alguns Prefeitos como o Adriano Silva, de Joinville, o mais bem avaliado entre todos os municípios do Brasil. O NOVO entende que a política é o caminho para melhorar as cidades.