Janela partidária provoca mudanças na Câmara de Cachoeiro

Acabou, na última sexta-feira (5), o prazo para vereadoras e vereadores trocarem de partido sem prejuízo do mandato. Com o fim da janela partidária, a bancada de diversos partidos teve mudanças significativas na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

O PSDB e PDT, por exemplo, saltaram de dois vereadores para quatro, se destacando entre as legendas que fecharam o “mercado partidário” com saldo positivo no que diz respeito a composição no Poder Legislativo.

Quem também aparecem entre as siglas que cresceram ao fim da janela partidária são o União Brasil e o Republicanos, que passaram de um para dois vereadores.

O Podemos, apesar da troca de nomes, conseguiu manter o número de integrantes na Casa de Leis, sem perdas significativas.

Já o PSB, terminou o período com o saldo negativo. Dos três vereadores que faziam parte da legenda, apenas um permaneceu.

Quem também teve a bancada reduzida na Câmara foi o PL, que caiu de três para dois parlamentares.

Já o Novo, que até então não tinha nenhum político com mandato, agora passa a ter representatividade no Poder Legislativo de Cachoeiro, com o vereador Junior Corrêa, que deixou o PL.

Confira a nova bancada partidária

Podemos

Brás Zagotto

Paulinho Careca (saiu do PSB)

Paulo Grola (saiu do PSB)

União Brasil

Maitan

Marcelinho Fávero (saiu do PL)

PSB

Alexandre Itaoca

PSDB

Vandinho da Padaria

Léo Cabeça (saiu do PDT)

Ely Scarpini (saiu do PV)

Delandi Macedo (saiu do Podemos)

PDT

Arildo Boleba

Sandro Irmão (saiu do PSD)

Diogo Lube (saiu do Progressistas)

Rodrigo Sandi (saiu do Podemos)

Republicanos

Chupeta

Ary Corrêa (saiu do Patriota)

PL

Léo Camargo

Mestre Gelinho (saiu do PSDB)

Novo

Juninho (saiu do PL)