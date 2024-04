Jiu-jitsu traz medalhas para Apiacá

No último final de semana, Apiacá conquistou cinco medalhas no Bad Boy Classic Internacional, em Vila Velha: uma de ouro, três de prata e uma de bronze. Os atletas são do programa Esporte para Todos, conduzido pela prefeitura, e das academias GFTeam Apiacá e Dreamkids.

A medalha de ouro foi conquistada por Angelina Santos; a de prata, por Luana Barela, Diego Carneiro e Diego Rodrigues; e a de bronze, por João Pedro Barela.

“Estamos muito alegres com essa conquista para Apiacá”, comemora o secretário municipal de Esporte e Lazer, Carlos Magno de Oliveira (Kaká), que destacou, além do Esporte para Todos, os avanços da parceria com o governo do Estado, por meio do projeto Campeões de Futuro.

Segundo ele, as conquistas do último final de semana demonstram um avanço no esporte de Apiacá. “É um prazer e uma honra para o município, também pelo rápido desenvolvimento apresentado por esses atletas. O êxito desses jovens, que levaram o nome do município, é uma vitória para Apiacá, que vem investindo cada vez mais no esporte”, avalia.

Nesse sentido, na prefeitura, o jiu-jitsu é coordenado por José Carlos Mello. Para o professor, os atletas superaram as expectativas. “Foi a primeira competição para alguns desses atletas, e é de se esperar algum nervosismo. Porém, nem parecia estreia, pois eles deram um show”.

Além disso, José Carlos aproveitou para destacar a garra dos jovens que representaram Apiacá, principalmente no quesito superação, pois, no período de treinamento, não se deixaram abalar por lesões e outros desafios.

“Temos um trabalho de equipe muito forte, uma união muito forte. A convivência e a amizade formam um clima muito positivo, que acaba influenciando nas competições, pois a turma vai tranquila, mais leve”, conta.

Fonte: Prefeitura de Apiacá.