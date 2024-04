José Valério oficializa pré-candidatura em Jerônimo Monteiro  

Na última quinta-feira (25), o pré-candidato a prefeito de Jerônimo Monteiro, José Valério Binoti Netto (PSD), anunciou oficialmente a sua candidatura ao pleito eleitoral para as eleições de 2024, associando-se ao atual vice-prefeito, Genaldo Resende Ribeiro (PSB), partido do governador Renato Casagrande, apostando na continuidade do trabalho iniciado pelo atual prefeito, Sérgio Farias Fonseca (PSD).

No anúncio, feito pela internet, os candidatos evidenciam a crescente evolução do município, pautando a responsabilidade de cada morador na decisão do futuro da cidade e apostam em novas ideias para o desenvolvimento estrutural de Jerônimo Monteiro, com impacto direto na da qualidade de vida de toda a população local.

José Valério, de família tradicional na cidade, possui um histórico participativo no município, onde é agricultor e pecuarista. Em 2020, a convite do prefeito Sérgio, assumiu a gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos com atuação positiva na prestação dos serviços públicos à população.

O vice-prefeito, que passa a assumir a posição de pré-candidato a um novo pleito, carrega 16 anos de experiência, sendo eleito duas vezes vereador e um mandato de sucesso junto ao prefeito Sérgio na sua reeleição, a primeira ocorrida nos 65 anos de emancipação política de Jerônimo Monteiro.

Foto: Redes Sociais