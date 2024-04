Jovem é preso em flagrante após receber R$ 2 mil em cédulas falsas no ES

Um jovem, de 25 anos, foi preso em flagrante após receber uma encomenda com cédulas falsas em Carapina, na Serra, na tarde desta sexta-feira (12).

Segundo a Polícia Federal, o rapaz de 25 anos, disse que a encomenda seria para outra pessoa. No envelope recebido pelos Correios, havia 10 cédulas falsas de valor nominal de R$ 100,00 e 20 cédulas falsas de valor nominal de R$ 50,00, totalizando R$ 2.000,00 em moeda falsa.

No entanto, a PF disse que as cédulas falsas teriam sido adquiridas a partir de negociações em um grupo no aplicativo Telegram e foram consideradas falsificações com probabilidade de enganar pessoas pouco observadoras ou desconhecedoras das características de segurança das verdadeiras das cédulas de mesmo valor, especialmente se forem recebidas em condições adversas, como por exemplo, com pouca iluminação.

Portanto, o preso foi conduzido para formalização dos autos de prisão em flagrante e de apreensão das cédulas falsas na sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha, e ficará à disposição da Justiça.

A PF informou que a pena prevista para o crime de moeda falsa é de reclusão de 3 a 12 anos e pagamento de multa. Em 2024, no Espírito Santo, é a terceira prisão realizada pela Polícia Federal pela prática do crime de moeda falsa adquirida pela Internet, já tendo sido apreendidos e tirados de circulação R$ 4.000,00 em cédulas falsas.

A Polícia Federal permanece com ações de inteligência policial objetivando identificar os responsáveis pela produção e distribuição das cédulas falsas, evitando que entrem em circulação no comércio local.