Caminhonete de R$ 140 mil é recuperada pela PRF na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal recuperou uma caminhonete Fiat Toro, de cor cinza, que continha em seus registros uma ocorrência de apropriação indébita. O veículo possuía valor aproximado de R$ 140 mil e foi recuperado na manhã desta sexta-feira (12), em Linhares.

De acordo com a PRF, uma equipe realizava ronda de combate à criminalidade, quando abordou o veículo na altura do km 154 da BR-101. No enatnto, durante verificação aos sistemas informatizados, detectou um boletim de ocorrência no site do Detran|ES sobre tal fato.

Portanto, o veículo e motorista foram encaminhados em flagrante à delegacia do município. Segundo a PRF, o crime de apropriação indébita prevê pena de até quatro anos de prisão.