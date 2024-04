Jovem que matou homem com bloco de cimento é preso pouco depois do crime

Em uma ação rápida e eficiente, a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) conseguiu deter um jovem que matou um homem, duas horas após o homicídio. O crime aconteceu na tarde de domingo (28), no bairro Mário Cypreste, em Vitória. O criminoso, de 26 anos, usou um bloco de cimento como arma.

Segundo informações de testemunhas passadas aos agentes, a vítima, um homem de 50 anos, estava acompanhada da esposa, de 44 anos, quando começou uma discussão com o suspeito, na calçada da Rua Dário Loureiro. Durante a briga, o suspeito teria sido esfaqueado no braço.

Revoltado, ele empurrou o homem de 50 anos, que cai no chão, enquanto a mulher foi alvo de socos. Ela conseguiu se afastar correndo, momento em que o suspeito pegou um bloco de cimento e passou a arremessá-lo contra a cabeça do homem. A cena foi registrada por uma das 900 câmeras de videomonitoramento da Guarda de Vitória.

Uma equipe de agentes foi rapidamente encaminhada ao local do crime, onde foi informada pelo Centro de Monitoramento que o suspeito estava sendo acompanhado pelas câmeras durante a fuga.

Como estava ferido, o jovem acabou sendo socorrido, no meio do trajeto, por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Samu durante a fuga e levado para o Hospital São Lucas. Outra equipe da Guarda de Vitória foi deslocada ao hospital e conseguiu deter o suspeito.

O suspeito foi submetido aos procedimentos legais cabíveis da Polícia Civil. Também ficará a cargo da polícia judiciária apurar o que motivou o crime.