Kennedy amplia investimentos com foco na segurança pública

A segurança pública em Presidente Kennedy é tratada com muita seriedade e empenho. A Prefeitura Municipal vem realizando várias ações para que o munícipe tenha a manutenção e a garantia do direito de ir e vir.

Atualmente, o município conta com a atuação da Guarda Civil Municipal, GCM, criada em 2010, que vem somando de forma assertiva nas ações de segurança, atuando em várias frentes de trabalho e dando apoio nas operações das Polícias Civil e Militar.

Recentemente a GCM passou por reestruturação, necessária para otimização do trabalho, foi criado o estatuto da Guarda, corregedoria, ouvidoria, foi nomeado o comandante-geral da Guarda, entre outros.

E as ações não param por aí, está em fase de análise e projeto a construção de uma sede própria para a Guarda Civil Municipal, com auditório, alojamento, setor administrativo, academia de formação e instrução, refeitório e outros. Também está em análise a proposta para o armamento da guarda, bem como a aquisição de material e tecnologia não letal, como spray de pimenta e granadas de gás lacrimogênio. E em breve será aberto concurso público para reforçar o efetivo existente e garantir rapidez nas respostas.

A frota de veículos para o patrulhamento também foi reforçada, foram adquiridas caminhonetes 0 Km, com tração nas quatro rodas, equipadas para o serviço de patrulhamento, operando em qualquer tipo de terreno, independente das condições climáticas.

O Município adotou o sistema de vídeo monitoramento, com câmeras instaladas em todas as comunidades do interior e na sede do Município, com a exibição das imagens em tempo real, sendo acompanhadas de uma Central por profissionais de segurança. Várias crimes tem sido desvendados e impedidos de acontecer graças a essa tecnologia importante.

A Polícia Civil ganhou uma sede nova, a base do Pelotão da Polícia Militar, sedida pelo Município, será reformada e ampliada pela Prefeitura de Presidente Kennedy. Existe ainda um esforço coletivo para a reativação do Posto Policial Hugo Talon, na divisa com o Estado do Rio de Janeiro, o que servirá de base para operações específicas e policiamento rotineiro na região de fronteira.